GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 KASIM | Büyük bir Yay enerjisini deneyimlemeye hazır olun!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 KASIM | Bugün etrafınızda olup bitenleri dışarıdan bir göz gibi izlemeye çalışın. Kendinize, 3. gözünüzle bakın. Böylece bazen sizin bile kendinizi tanıyamadığınızı fark edeceksiniz. Aşk ve aile ilişkilerinizde duygularınızı karşı tarafa yansıtmak için acele etmemek gerekebilir. Bırakın, ilk adımı onlar atsın. İşte 21 Kasım Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Dersler, kitaplar veya arkadaşlarınızla yaptığınız sohbetler aracılığıyla önemli yeni bilgiler karşınıza çıkabilir. Bu size yeni kişisel ve profesyonel kapılar açabilir. Teknolojiyle yeni beceriler öğrenebilir, sanatsal yeteneğinizi geliştirebilir veya her ikisini birden yapabilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, bu yeteneklerinizi geliştirmek için harika bir gün. Bunu yaparak, bazı güçlü yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Yeni bilgiler ve arkadaşlarınız ve ailenizle gelişmiş iletişim, öz saygı duygunuzu büyük ölçüde artırıyor. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca biraz çaba harcadığınız bir görev başarıyla tamamlandı. Artık başkalarının hayranlığının ışıltısının tadını çıkarıyorsunuz. Harcayacak fazladan birkaç dolarınız bile olabilir. Bunun için çok çalıştınız ve bunu hak ettiniz.

İKİZLER BURCU

Bir aşk partneriniz veya yakın arkadaşınızla ilişkilerinizde bir iyileşme, geleceğe ve hatta şimdiye dair daha da iyimser hissetmenize neden olur. Kendinize değer verme duygunuz güçlü ve önümüzdeki aylarda yaşamınız hakkında olumlu fikirler geliştiriyorsunuz. Şimdilik kesin bir plan yapmayın. Bunları bir yere yazın ve daha sonra pembe parıltı biraz solduğunda onlara geri dönün.

YENGEÇ BURCU

Beklenmedik bir zam, sevdiklerinize karşı özellikle cömert hissetmenize neden olabilir. Hediyeleriniz takdir edilecektir, ancak kazandıklarınızın tamamını silmemeye dikkat edin. Romantik idealler bilincinize nüfuz edebilir ve aşk partnerinizle tutkulu bir karşılaşma hakkında harika düşünceler düşünüyor olacaksınız. Göreyim seni. Gelecek günlerde ve haftalarda anılarınıza tutunun.

ASLAN BURCU

İlk görüşte aşık olmak asla olacağını düşünmediğiniz bir şeydir ama bugün gerçekleşebilir. Bunu romantik bir ilişki takip edebilir veya etmeyebilir, ancak yeni bir insanla tanışmanın getirdiği keyif, kendiniz ve hayat hakkında daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Macera duygusu, uzak bir ülkeye seyahat etme özlemini uyandırabilir. Bir tatil planlamak istiyorsanız bunu bugün yapın.

BAŞAK BURCU

Çok sayıda özel efekt içeren filmler artık özellikle ilginizi çekebilir. Bu tür efektlerin nasıl üretildiği hakkında daha fazla bilgi edinmeye karar verebilirsiniz. Ayrıca bilgisayar grafiklerinde de şansınızı denemek isteyebilirsiniz. Hayal gücünüzün en uzak noktaları sizi şaşırtabilir. Bununla eğlenin. Gelecekte işinize yaramasını sağlayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Hayat bir maceradır. En azından bugün sizin tavrınız bu. Geçmişteki başarılarınızın sevinciyle dolup taştığınızda ve arkadaşlarınızın sevgisinin tadını çıkarırken, kendinizi özellikle kendinden emin ve coşkulu hissediyorsunuz. Egzotik bir ülkeye doğru yola çıkmayı gerektirse bile, geleceğiniz için olası herhangi bir seçeneği benimsememeyi düşüneceksiniz! İlgi alanlarınızı paylaşan yeni insanlarla öğrenmeyi ve tanışmayı içerecektir.

AKREP BURCU

Yeni bir birlik ve amaç, kariyerinizle ilgili daha olumlu bir atmosfer yaratabilir. Tanınma ve artan gelir ufukta görünüyor. Değişiklikler sizi bekliyorsa şaşırmayın. Tamamen farklı bir mesleğe girebilirsiniz! Arkadaşlarınızın desteği ve sevgisi geçiş boyunca size yardımcı olabilir.

YAY BURCU

İyimserlik ve heyecan, bugün dahil olduğunuz tüm toplantılara nüfuz ediyor. Siz ve etrafınızdakiler geleceğe yönelik yalnızca olumlu trendleri, yani birkaç engelin olduğu başarıyı görme eğilimindesiniz. Bu tutuma bağlı kalmalısınız çünkü her zaman engeller vardır. Bu iyimser kişilerden bazılarıyla yeni bir destek grubu oluşturabilirsiniz. Bundan en iyi şekilde yararlanın!

OĞLAK BURCU

Bugün organize olmak için doğru ruh halinde olabilirsiniz. Bu projede yüksek teknolojili ekipmanlar yardımcı olabilir ve arkadaşların da yardımı olabilir. İyimser ve coşkulu bir tutum, her türlü görevde size destek olacaktır. Günün sonunda başardıklarınızdan fazlasıyla mutlu olacaksınız. Kendinize iyi davranın. Dışarı çıkın ve kutlayın; bunu hak ediyorsunuz!

KOVA BURCU

Bugün özellikle aşk dolu hissedebilirsiniz. Eğer romantik bir ilişkiniz varsa, sevgilinizle samimi bir akşam yemeği yemek için karşı konulmaz bir istek duyabilirsiniz. Eğer konuyla ilgilenmiyorsanız, bu durumun kısa sürede değişmesini bekleyin. Yeni bir kişi yolunuza çıkabilir ve ayaklarınızı yerden kesebilir. Veya eski bir arkadaşınızı yeni bir açıdan görebilirsiniz. Her şeye hazırlıklı olun.

BALIK BURCU

Evdeki gerekli temizlik veya onarımlar, biraz daha ileri gitmeniz ve yeniden dekore etmeniz için size ilham verebilir. Evinizin daha çekici görünmesini sağlayacak yeni nesnelere yer açmak için eski mobilyalardan veya diğer döküntülerden kurtulun. Arkadaşlarınız ve özel biri size yardım etmeye gönüllü olabilir. Bir parti yapın! Herkes iyi vakit geçirecek.