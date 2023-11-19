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MASTERCHEF KİM ELENDİ 19 KASIM? Masterchef'te veda eden isim belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanacak. 19 Kasım Pazar günü elenen yarışmacının seyircilere duyurulacağı bölüm merakla bekleniyordu. Nefes kesen yarışmada eleme potasında yer alan ve bu hafta yarışmaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'MasterChef All Star'da kim elendi 19 Kasım 2023? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 11:40
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 19 KASIM? Masterchef'te veda eden isim belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli olacak. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ 19 KASIM?

MasterChef All Star'a 19 Kasım Pazar günü veda eden isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF ALL STAR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'a 12 Kasım Pazar günü veda eden isim TANYA oldu.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.

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