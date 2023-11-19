MASTERCHEF KİM ELENDİ 19 KASIM? Masterchef'te veda eden isim belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli olacak. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ 19 KASIM?

MasterChef All Star'a 19 Kasım Pazar günü veda eden isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF ALL STAR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'a 12 Kasım Pazar günü veda eden isim TANYA oldu.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.