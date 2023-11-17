MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 17 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde Aydın ilinin yöresel yemekleri yapıldı. Peki, MasterChef'in 17 Kasım günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı?
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in 17 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununda finale kalan isimler henüz belli olmadı. Belli olunca haberimiz güncellenecektir.