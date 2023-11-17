GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 KASIM | Herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, onu yenmeye fazlasıyla hazırsınız!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 KASIM | Akrep burcundaki gizemli yeni ay, haftaya gizemli, gölgeli bir havayla devam ediyoruz. İş yerinizde veya günün büyük bölümünü geçirdiğiniz yer her neresiyse o alanda ikili münakaşalara girmekten sakının. Bu hafta yapacağınız kavgaların sonucu ağır olacaktır. Bazı insanlara laf anlatmaya çalışmak yerine sahte bir gülümsemeyle gözlerinin içine bakıp oradan uzaklaşın. Bu şekilde hem onları çıldırtacak hem de siz sakin kalacaksınız. İşte 18 Kasım Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Nezaketiniz ve görgü kurallarınız bugün karşılığını verebilir. Size çok saygı duyan biri, size gelirinizi artıracak bir ilerleme fırsatı sunabilir. Bu kişiyi uzun zamandır tanıyor olabilirsiniz ve ikiniz birlikte iyi çalışıyorsunuz. Bu fırsat memnuniyetle karşılanmalı ve korkutucu olmamalıdır. Göreyim seni! Bunu yaparsanız gelecek pembe olur.

BOĞA BURCU ♉

Aşk ve romantizm bugün olağanüstü iyi gidiyor. Eğer bağlıysanız, partnerinizle aranızdaki sevgi artmaya devam eder. Güçlü bir birlik duygusu, sağlam bir bağlılığa yol açabilir. Şu anda bu işin içinde değilseniz, hoşlandığınız ama pek tanımadığınız birinin aniden sizden hoşlanmaya başlamasına şaşırmayın.

İKİZLER BURCU ♊

Entelektüel eğilimli olma eğilimindesiniz. Bugün bilgilerinizin bir kısmını yaratıcı bir şekilde çalışmaya koyabilirsiniz. Sezgileriniz ve hayal gücünüz fazla mesai yapıyor. Yeni bir projeye başlamayı düşünüyorsanız, bugün bunu yapma günüdür. Tek dezavantajı, işinize o kadar takıntılı olabilirsiniz ki başka hiçbir şeye konsantre olamayabilirsiniz. Tükenmemek için kendinize hız verin.

YENGEÇ BURCU ♋

Yakın bir arkadaştan gelen sevgi dolu, destekleyici bir mektup veya telefon, bugün doktorun emrettiği şey olabilir. Yaptığınız planlar konusunda kendinizi çok fazla çalışmış ve biraz karamsar hissedebilirsiniz. Arkadaşınız moralinizi yükseltmeli ve karşılaştığınız engellere rağmen ilerlemeniz için sizi motive etmelidir. Bu nezaketinizi unutmayın. Gelecekte bir ara arkadaşınızın da aynı şeye ihtiyacı olabilir.

ASLAN BURCU ♌

Bugün kariyerinizi ilerletmek ve gelirinizi artırmak için bazı çekici yeni fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Tek soru, bunu takip edip edemeyeceğinizdir. Bazıları işe yarayabilir, bazıları işe yaramayabilir, ancak eğer ciddiyseniz bunu anlamak için biraz araştırma yapmalısınız. Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek için gerekli adımları atarsanız gelecek güzel görünüyor.

BAŞAK BURCU ♍

Bugün, ruhsal içgörülerle dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Size gelen her şey açık ve doğru görünür ve müziğe, şiire ya da resme ilham verebilir. Tek sorun, hemen yazmazsanız bu içgörülerin kaybolabilmesi olabilir. Diğer taraftan gelen vizyonlar geçici olabilir. Eğer başınıza gelen hoşunuza gidiyorsa, bunun kaydını tutun. Bunu yaptığına memnun olacaksın

TERAZİ BURCU ♎

Bugün, uzun zamandır beklediğiniz paranın gelişiyle ilgili beklenmedik iyi haberler alabilirsiniz. Bu çok hoş bir haber olacak ve kutlamaya değer olacak, her ne kadar buna hâlâ inanmıyor olsanız da. Buna inan! Uzun bekleyişiniz sona erdi. Artık hepsini tek bir yerde harcama isteğine direnmeniz gerekiyor.

AKREP BURCU ♏

Bugünkü sosyal bir etkinlik, sizin için çok şey ifade eden bazı eski arkadaşlarınızla temasa geçmenizi sağlayabilir. Bu durum çok sıcak ve dost canlısı olacak, ancak kendinizi biraz bastırılmış hissedebilirsiniz. Boş ver! Bazen arkadaşça bir sessizlik, zorla konuşmaya tercih edilir. Sadece değerli arkadaşlarınızın huzurunun tadını çıkarın ve başkalarının söylediklerini dinleyin. Çok daha fazla keyif alacaksınız.

YAY BURCU ♐

Biriyle yakın çalışmak aranızda güçlü, sıcak bir sevgi oluşmasına neden olabilir. Romantik bir çekicilik olabilir veya olmayabilir, ancak eğer öyleyse, şimdi buna çok fazla anlam yüklemeyin. Durum duyguları yaratıyor. Cazibe noktasının yarın geçmesi ihtimali var. Ancak muhtemelen uyumlu bir şekilde işbirliği yapabileceğiniz birini bulmuşsunuzdur. Bu önemli!

OĞLAK BURCU ♑

Aşk, şefkat ve romantizm her yerdeymiş gibi görünüyor. Yakın arkadaşlarınızla, aile üyelerinizle ve romantik partnerinizle güçlü bir birliktelik gün boyu iyi olabilir. Ayrıca, belki de etrafınızdakilerin desteğiyle ortaya çıkan bir hayal gücü ve sanatsal ilham bekleyebilirsiniz. Şimdi kurulan herhangi bir ilişki uzun sürecektir. Zamanın zorlaştığı bu günü hatırlayın.

KOVA BURCU ♒

Orada olmayan arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle ilgili güçlü psişik izlenimler bugün size gelebilir. Her ne kadar bunu rahatsız edici bulsanız da hepsi olumlu olmaya eğilimlidir. Hatta sezgilerinizin doğru olduğunu öğrenirseniz daha da düşünebilirsiniz! Bu eğilim bir süre daha devam edebilir. Başkalarının düşünce ve duygularına karşı duyarlılığınız artıyor. Bunları anlamanıza katkıda bulunabilir. Bundan en iyi şekilde yararlanın.

BALIK BURCU♓

Bugün, romantik olarak etkilenebileceğiniz birinden güçlü şefkat duyguları hissedebilirsiniz. Şüpheci tarafınız devreye girip bunun sadece bir hayal ürünü olduğunu söylemeden önce, bu deneyimden büyük bir neşe hissedebilirsiniz. Biraz şüphecilik sağlıklıdır ancak olumlu izleniminizi gölgede bırakmasına izin vermeyin. Tüm işaretler hissettiğinizin doğru olduğunu söylüyor. Kalbinin sesini dinle.