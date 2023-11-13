GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 KASIM | Şu anda gerçekleşen şeyler hayatınızı değiştirebilir!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 KASIM | Akrep burcundaki gizemli yeni ay, haftaya gizemli, gölgeli bir havayla devam ediyoruz. İş yerinizde veya günün büyük bölümünü geçirdiğiniz yer her neresiyse o alanda ikili münakaşalara girmekten sakının. Bu hafta yapacağınız kavgaların sonucu ağır olacaktır. Bazı insanlara laf anlatmaya çalışmak yerine sahte bir gülümsemeyle gözlerinin içine bakıp oradan uzaklaşın. Bu şekilde hem onları çıldırtacak hem de siz sakin kalacaksınız. İşte 14 Kasım Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Günün duygusal ve ayık ruh hali göz önüne alındığında esprili, sosyal tavrınız takdir edilmeyebilir. Kıyafetinizi mevcut hava durumunu yansıtacak şekilde ayarlarsınız. İpek giyinirseniz yağmur yağdığında ve şemsiyeniz olmadığında pek mutlu olmazsınız. Bugün insanlarla dolu bir odaya girdiğinizde bunları düşünün. Ruh haliniz nedir? Ona nasıl uyum sağlayabilir ve onu kaldırabilirsiniz?

BOĞA BURCU ♉

Bugün duygularınız ham olabilir ve hissettikleriniz nedeniyle aceleci davranabilirsiniz. Bazı insanların bu davranışı takdir etmeyebileceğinin farkına varın. Duygularınızın tutkunuzu körükleyen bir varlık olmasına izin verin, ancak bunların sizi tamamen yönetmesine izin vermeyin. Eylemlerinizi öz kısıtlamayla yumuşatın ve günü atlatacaksınız.

İKİZLER BURCU ♊

Bugün kendinizi liginizin dışında hissedebilirsiniz. İyi haber şu ki, esnek ve uyarlanabilir doğanız sayesinde, kalabalığın üstesinden gelmek için gerekli adımları attıktan sonra herhangi bir lig her zaman sizin olabilir. Yeni bir dizi kuralı ve kendi alışkanlıkları ve davranışları olan yeni bir insan grubunu öğrenirken sabırlı ve anlayışlı olun.

YENGEÇ BURCU ♋

Aniden planlarınızı alt üst edecek bir duygusal enerji patlaması yaşayabilirsiniz. Normalde sizi bile şaşırtmayacak bir şey yüzünden aniden gözyaşlarına boğulursanız şaşırmayın. Bazen duyguların akmasına izin vermek önemlidir. Duygularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Bunları saklamaya çalışmayın.

ASLAN BURCU ♌

İsteğinizi empoze ederek bir şeyleri gerçekleştirmeye çalışmak yerine arkanıza yaslanın ve alın. Her zaman harekete geçiyor ve enerjinizi dışarıya yönlendiriyorsunuz. Enerjinizi içe doğru yönlendirmenin yollarını düşünün ve bunun insanları size nasıl çektiğini izleyin. Hiçbir şey olmasa bile, düşüncelerinize ve duygularınıza daha dikkatli davranarak kendiniz hakkında bir şeyler öğreneceksiniz.

BAŞAK BURCU ♍

Havada sizi psişik güçlerinizi organize etme yeteneğinizle birleştirmeye teşvik eden benzersiz bir enerji kombinasyonu var. İş anlayışınız keskin, insanları ve onların genel eğilimlerini anlıyorsunuz. Eylemlerin ardındaki nedenleri içgüdüsel olarak bilirsiniz, bu nedenle işlerin sizin için etkili bir şekilde yürümesini sağlamak için bunu kendi avantajınıza kullanın.

TERAZİ BURCU ♎

Etrafınızdaki herkes yeni bir şeye başlamak için inisiyatif alıyor olabilir ve siz de bu amaca katılmak istediğiniz hissine kapılıyorsunuz. Herkes öyle diye bir şeyin yürümesine dikkat edin. Durumun üstesinden geldiğinizi kanıtlamak için aceleci davranma eğiliminiz var. Hayat bir popülerlik yarışması ya da bitiş çizgisine ulaşma yarışı değildir. Acele etmeyin.

AKREP BURCU ♏

Eril ve dişil yönleriniz bugün tamamen farklı şeyler söylüyor olabilir, ancak bu durum mutlaka kötü değildir. Varlığınızın her iki tarafından da çok şey öğrenebilirsiniz. Her birinin en yararlı yönlerini alın ve bunları hedeflerinize ulaşmaya yönlendirin. Verme ve alma konusunda hassas bir dengenin gerçekleşmesi gerekiyor

YAY BURCU ♐

Projenin bir bölümünü, bu işi halletmeye daha yetkili olduğunu düşündüğünüz birine devredin. Birisinin göreve daha uygun olduğunu bildiğinizde her şeyi kendi başınıza yapmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Bugün istikrarlı ve sabırlı bir el gerekiyor. Eğer yeterli beceriye sahip olduğunuzu düşünmüyorsanız, bunu itiraf edin. Yetki vererek, işleri karıştırmaya çalışmaktan daha fazla saygı kazanacaksınız.

OĞLAK BURCU ♑

Duygusal olarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz ancak kendinizi ne kadar çok ifade ederseniz, başkaları da hassasiyetinizi o kadar eleştirmeye başlar. Ne yazık ki bu gibi durumlarda susabilirsiniz. Öğretecek değerli bir şeyiniz olduğu ancak diğer insanların öğrenmeye hazır olmadığı gerçeğine tutunun. Kişisel olarak almamaya çalışın.

KOVA BURCU ♒

Dahili kaynaklarınızdan yararlanın. En derin, en güçlü duygularınızı dinleyin ve işleri yavaştan alın. Eylemlerinizi planlayın ve ilk adımı atmadan önce başkalarının duygularını göz önünde bulundurun. Gün içindeki duraklamalardan yararlanın. Geri kalanın tadını çıkarın ve aceleci davranmak ve bir sonraki göreve tam gaz koşmak yerine zamanı ileriyi planlamak için kullanın.

BALIK BURCU♓

Başarılı olmak için gerekli hazırlık çalışmalarını yaptığınız sürece her şey güzel bir şekilde bir araya gelecektir. Ocaklar sıcaktır ve malzemeleri ekleme zamanı gelmiştir. Eğer ön hazırlıkları yaptıysanız bir sonraki adım kolay olacaktır. Eğer bu detaylara dikkat etmeyi ihmal ettiyseniz birçok farklı işi aynı anda yapmak için çabalarsınız.