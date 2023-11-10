MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 10 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekler yapıldı. Peki, MasterChef'in 10 Kasım günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 10 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununda finale kalan isimler AYAZ ve BARBAROS oldu.

Şefler AYAZ'ın tabağını daha başarılı buldular ve AYAZ ödülü kazanan isim oldu.