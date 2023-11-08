MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 8 Kasım MasterChef eleme adayı belli mu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 8 Kasım Çarşamba akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 8 Kasım Çarşamba günü soğuk-sıcak konseptinde yemekler yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

8 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 8 Kasım Çarşamba tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.