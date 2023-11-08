GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 KASIM | Bugün haberci Merkür, dışa dönük Yay burcuna geçmek üzere!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 KASIM | Bugün son birkaç haftadır bir şeyleri içeride tutmakta zorlandığın şeyleri dökmek gerçekten çok iyi hissettirecek. Bazı kişilere karşı fazla açıksözlü olmak iyi eğildir dikkat etmekte fayda var. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte 9 Kasım Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Bugün sanatla ilgili bilginizi genişletmeyi isteyebilirsiniz. Galerileri keşfetmeye, bir konsere veya tiyatro oyununa katılmaya ya da en son en çok satanlara göz atmaya karar verebilirsiniz. Bir arkadaşınız size eşlik edebilir. Bir gününü ayır! Kitaplar, antikalar veya diğer güzel nesneler şu anda özellikle çekici gelebilir. Alışverişten kaçınmaya çalışın. Beğendiğiniz ve satın almak istediğiniz birçok ürünü keşfedeceksiniz!

BOĞA BURCU ♉

Bugün soyağacınıza bakma isteği duyabilirsiniz. İnternet herkesin ataları hakkında bilgi sahibi olmasını mümkün kıldı ve şimdi bunu yapmanız için harika bir zaman. Ruhsal olarak geçmiş yaşamları keşfetmeye veya ruh rehberleri veya totem hayvanlarıyla temasa geçmeye de karar verebilirsiniz. Grup etkinlikleri bu uğraşlarda çok yardımcı olabilir.

İKİZLER BURCU ♊

Her türden pratik, bilimsel veya manevi fikir hayatınızın kanıdır. Bugün bilginizi genişletebilirsiniz. Öğrendiklerinizin çoğu teleskoplar veya parçacık hızlandırıcılar gibi teknolojilere dayalı olabilir. Bugün sadece yüzeyi çiziyorsun. Öğrendiklerinizin çoğu kafa karıştırıcı olabilir, ancak bununla kalın. Daha sonra size daha anlamlı gelecektir.

YENGEÇ BURCU ♋

Bugün bilgisayar becerilerinizi geliştirmek için arkadaşlarınızın yardımına başvurabilirsiniz. Bilgisayarların sanatsal yönüne ilgi duyuyor olabilirsiniz ve bilgisayar grafikleri veya animasyonları ile denemeler yapmak isteyebilirsiniz. Video gazeteciliği de ilgi çekici olabilir. Gelirinizde olası bir artışla ilgili beklenmedik güzel haberler alabilirsiniz, ancak bu gecikebilir.

ASLAN BURCU ♌

Yeni bir aşk yolunuza çıkabilir. Eski bir arkadaş birdenbire size daha çok şeymiş gibi görünebilir ve ilişkiyi tamamen yeni bir yöne taşıyabilir. Bunun tersi de olabilir. Eski bir aşk yeniden ortaya çıkabilir ve ilişkinizin entelektüel yönünü yeniden canlandırabilir, eski bir aşktan yeni bir arkadaş edinebilir. Çevrenizdeki koşullar değişiyor, siz de öyle. Sen bunu memnuniyetle karşılayacak türdensin!

BAŞAK BURCU ♍

İçinizin derinliklerinden gelen içgörüler, hayal gücünüzü aşırı harekete geçirebilir. Belki denemeler, şiirler, resimler veya müzikle ilgili fikirler dalgalar halinde zihninize akıyor. Bunları geliştirmek için evde kalmak isteyebilirsiniz, ancak bir arkadaşınıza veya belki de partnerinize güvenebilirsiniz. Fikirleri gelmeye devam edin! Daha sonra sizin için daha anlamlı olabilirler.

TERAZİ BURCU ♎

Dünyadaki dezavantajlı kişilerin içinde bulunduğu kötü duruma ilişkin haberler, bir fark yaratmak için elinizden geleni yapma fikriyle oynamanıza neden olabilir. Bu övgüye değer bir hedef, ancak siz, durumun sert gerçeklerinden çok, muhtaçlara yardım etmenin romantik yanını görmeye daha yatkınsınız. Bugün herhangi bir yeni tutkuyu ele almaya karar vermeden önce onu her açıdan düşünün. Fikrini değiştirebilirsin

AKREP BURCU ♏

Hiç bir film yıldızı olmayı veya bir şekilde film endüstrisine katılmayı arzuladınız mı? Bugün şansınızı yakalayabilir veya en azından gerekli teknik becerilerden bazılarını öğrenebilirsiniz. Bilgisayar grafikleri veya kamera çalışmasının tüm ayrıntılarını öğrenmek için biraz zaman ayırabilirsiniz. Ayrıca bu sektörde yer alan bazı insanlarla da tanışabilirsiniz.

YAY BURCU ♐

Son birkaç gündür kendinizi biraz fazla zorluyorsunuz ve kendinizi biraz halsiz hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, zihniniz hâlâ aktiftir ve kitaplar, televizyon ya da bir tür ders aracılığıyla uyarım arayabilirsiniz. Öğrendiğiniz her şeyi heyecan verici bulmalısınız. Sizi yeni bir yöne yönlendirebilir. Bugün bir koltuk gezginine dönüşebilirsiniz

OĞLAK BURCU ♑

Bugün çok tuhaf ama güzel rüyalar görebilirsiniz. Bunları yazın. Sana bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Ayrıca gelirinizi artırmak için işe yarayıp yaramayacağına dair alışılmışın dışında bir plan da yapabilirsiniz. Planınızın tüm yönlerini düşünün ve fazla ileri gitmeden önce onun gerçekliğiyle temasa geçin. Uygulanabilir olabilir ama şimdi düşündüğünüz şekilde değil

KOVA BURCU ♒

Bugün arkadaşlarınızı yeni bir açıdan görmeye başlayabilirsiniz. Belki onların başarıları hayranlığınızı uyandırmıştır. Özel bir kişi her zamankinden daha mükemmel görünebilir ve arkadaşınızı bir kez daha romantik bir sisin içinde görebilirsiniz. Bu insanlara bakış açınızın yalnızca kendinize bakış açınızı yansıttığını unutmayın. Başkalarının yanı sıra kendi değerlerinizi de tanıyın.

BALIK BURCU♓

Bugün kendinizi biraz kötü hissedebilirsiniz ama zihinsel olarak yükseklerde uçuyorsunuz. Fikirler aklınıza gelip sizi yaratıcılığınızı heyecanlandıracak fantezi uçuşlarına sürükleyebilir. Bu, belgeselleri okumak veya izlemek veya başka bir şekilde zekanızı beslemek için harika bir gün. Öğrendiğiniz her şey daha sonra işinize çok yarayabilir.