Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 7 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 01:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 7 Kasım Salı akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, çeşitli malzemelerden hazırladıkları menüyü jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te 7 Kasım Salı günü çeşitli malzemelerle köfteler yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda gecenin eleme adayları AYAZ ve DİLARA oldu.

7 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı SERGEN oldu.

DİĞER
Demet Şener İbrahim Kutluay'a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail istimlak planını ilan etti! Orta Doğu ülkelerine açık tehdit: İşgal ordusu her yere gidebilir
Buruk'tan Muslera sözleri: B. Münih maçında...
Savunmaya 1.91'lik kule geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
7 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu?
Bugün Venüs Terazi burcunda! Sevgi, aşk, barış sizinle olacak...
Montella, Arda Güler için R. Madrid antrenmanında!
Süper Loto çekildi! (7 Kasım)
10 KASIM HASTANELER AÇIK MI? | 10 Kasım 2023 eczaneler, Acil Servis çalışıyor mu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio tek golle güldü! Lazio tek golle güldü! 01:10
Milan geriden gelerek kazandı! Milan geriden gelerek kazandı! 01:07
Leipzig zirve takibini sürdürdü! Leipzig zirve takibini sürdürdü! 01:01
Atletico gol oldu yağdı! Atletico gol oldu yağdı! 01:01
M. City 4'te 4 yaptı! M. City 4'te 4 yaptı! 00:57
Porto sahasında kazandı! Porto sahasında kazandı! 00:56
Daha Eski
Ronaldo yoksa Talisca var! Maça damga vurdu Ronaldo yoksa Talisca var! Maça damga vurdu 23:26
Dortmund evinde kazandı! Dortmund evinde kazandı! 22:46
Barça'ya Shakhtar freni! Barça'ya Shakhtar freni! 22:44
F.Bahçe'de o isim PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçe'de o isim PFDK'ya sevk edildi! 21:12
Real Camavinga ile devam dedi Real Camavinga ile devam dedi 19:05
Juve'den Kenan'a müjdeli haber! Juve'den Kenan'a müjdeli haber! 18:28