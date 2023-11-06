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GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM PAZARTESİ ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 6 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 14:20
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GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM PAZARTESİ ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1251. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazanacak? 6 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi henüz belli olmadı.

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GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 3 Kasım Cuma günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Aleyna gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 30 Ekim - 3 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM PUAN DURUMU

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