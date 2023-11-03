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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 Kasım MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 3 Kasım Cuma günü yayınlanan son bölümünde büyük ödülün sahibi belli olacak. Peki, MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 13:54 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 14:00
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 Kasım MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli olacak. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya gelecekler. Masterchef ödül oyununda kazanan belli olacak. Ödül yarışında yarışmacılar ev yemekleri lezzetlerini sunacaklar. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu kazanan henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım ve yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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