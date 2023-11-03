MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 Kasım MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli olacak. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Masterchef ödül oyununda kazanan belli oldu. Ödül yarışında yarışmacılar ev yemekleri lezzetlerini sundular. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 3 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde ödül oyununu Hasan kazandı.