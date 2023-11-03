GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 KASIM | Bugün sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 KASIM | Boşlukta salınan Ay, akşamüstü İkizler burcuna geçmesinin ardından biraz bencillik aşılayabilir. Bu haftada kişisel bakımınızı ihmal etmemeli ve dedikodulara kulak asmamalısınız. Spiritüel çalışmalar bu dönemde rahatlamanıza yardımcı olabilir. Birkaç mum ve tütsü yakıp hafif müzik eşliğinde yoga, yeni başlayan haftanın tüm stresini atmanızda size yardımcı olacaktır. Peki bugün sizi neler bekliyor?

KOÇ BURCU ♈

Konuşmalarda ve diyaloglarda etkili olacaksınız. Tartışmalar güçlenecek. İşbirliğine ilgi duyacaksınız. Hedeflerinize ulaşmaya odaklanacaksınız. Aklınıza koyduğunuzda başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Akrabalarınızla ilişkileriniz daha da yakınlaşacak. Vücudunda hissettiğin bazı deri problemleri azalacak. Dikkatli davranmaya devam et.

BOĞA BURCU ♉

İlişkilerde bir iyileşme olacak. Büyük organizasyonlara katılacaksınız. Evde neşe ve mutluluk olacak. Beslenme alışkanlıklarınız etkili olacaktır. Duygusal güç artacaktır. Uzun süredir dile getirdiğiniz bazı şeylerin hemen gerçekleşmesini bekliyorsanız, hayal kırıklıklarıyla karşılaşmaya devam edeceksiniz.

İKİZLER BURCU ♊

Maddi konularda heyecanlı olacaksınız. Yaşam tarzınız iyileşecek. Herkes destek olacak. Aktivite seviyenizi artıracaksınız. Uzun vadeli planlar ivme kazanacak. Size neşe getiren şeylere öncelik verin. Aynı zamanda hayatınızda meydana gelen ilahi sapmaların da farkına varın. Tesadüflere inanmayın.

YENGEÇ BURCU ♋

Geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir. Hem iç hem de dış ilişkilerle ilgili konular önemli olacak. Finansal hatalar yapmamaya dikkat edin. Önemli kişilerden destek alacaksınız. Aşırı heyecandan kaçının. Muhalefete karşı uyanık olun. Alçakgönüllü kalmayı unutma.

ASLAN BURCU ♌

Finansal işlemlerde artış yaşanacak. Danışmanlardan tavsiye alın. Önemli görevler yerine getirilecek. İdari görevlerde ilerleyeceksiniz. Tereddüt etmeden ilerleyeceksin. Arada bir kalbinizin yol göstermesine izin vermek o kadar da kötü bir şey olmayabilir. Zamanınızı ve enerjinizi yatırmayı düşündüğünüz ek uğraş umut verici görünüyor.

BAŞAK BURCU ♍

Atalarınızın meselelerinde istikrarlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Herkesi yanınıza alacak ve sağlıklı bir rekabet yaratacaksınız. İşleri bir sonraki seviyeye taşımaya hazırlanırken para ve kaynaklar hakkında önemli konuşmalar yapın. Ve eğer kendinizi bir yol ayrımında bulursanız, yüksek benliğinizi çağırın ve uzun vadede işinize yarayacak bir karar verin. Çiçekler açmaya devam edeceksin.

TERAZİ BURCU ♎

Şans sana yardım edecek. Eğlenceli aktivitelere katılacaksınız. Önemli hedeflere ulaşacaksınız. İmanınız ve maneviyatınız gelişecek. Mütevazı kalacaksın. İlerleme samimi çabalarınızdan gelecektir. Aşka bir şans verin. En önemlisi, eğer şu anda sizden beklenen buysa, duygularınızı kelimelere dökmekten korkmayın.

AKREP BURCU ♏

Sağlık konularında dikkatsiz davranmayın. Toplantılara ihtiyatla katılacaksınız. Gereksiz risk almaktan kaçının. Düşünceli stratejilerle ilerleyin. Şu anda yapabileceğiniz tek şey, size hizmet etmeyen, gerçeğinizle uyumlu olmayan şeyin farkına varmaktır, böylece sınırlarınızı yeniden onaylayabilirsiniz. Bu nedenle, her zaman açık olan sezgilerini dikkate al.

YAY BURCU ♐

İş ve ticarette hız kazanacaksınız. Profesyonel tartışmalar faydalı olacaktır. Paylaşılan karlar ve sonuçlar artacaktır. Arkadaşlarınızın ve meslektaşlarınızın desteğiyle performansınızı artıracaksınız. Kişisel ilişkileriniz güçlenecek. Aşk ve diğer uyuşturucular söz konusu olduğunda kalbinizin size ne söylediğini dinleyin. Sonsuza dek senin olabilirler ya da olmayabilirler.

OĞLAK BURCU ♑

Bağlılığa ve sıkı çalışmaya olan güven artacaktır. Mesleki konularda netliği artıracaksınız. Dikkatli olacaksın. Tereddüt etmekten kaçının. İş sorumluluklarınızı yerine getirin. Başkalarına aşırı güvenmeyin. Duygusallıktan uzak durun. Spor salonuna gitmeye ya da yoga dersinize gitmeye vaktiniz yoksa, iş saatleri dışında oturma odanızda coşkulu bir dans partisi düzenleyin.

KOVA BURCU ♒

Büyük düşünceleriniz olacak. Duygularınız güçlenecek. Arkadaşların desteğiyle coşku artacak. Sevdiklerinizle toplantılar yapacaksınız. Kariyerinizde ve işinizde etkili olacaksınız. Rekabetçi sınavlara ilgi göstereceksiniz. Kendinizi belirli bir sonuca yönelik her türlü bağımlılıktan kurtarırken 'sabır' ve 'ısrar'ı güçlü kelimeleriniz olarak benimsemenin zamanı geldi.

BALIK BURCU♓

Duygusal yönlere daha fazla dikkat edin. Konularda gereksiz hassasiyet göstermekten kaçının. İnatçılıktan, kibirden ve duygusallıktan kaçının. Deneyimli kişilerden tavsiye yoluyla bilgi edinin. Ara sıra kalbinizle liderlik etmek o kadar da kötü bir fikir olmayabilir. Bu nedenle, bazılarınız şu anda yüzleşme korkusuyla karşı karşıya olabilirsiniz.