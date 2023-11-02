GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 KASIM | Bugün sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 KASIM | Boşlukta salınan Ay, akşamüstü İkizler burcuna geçmesinin ardından biraz bencillik aşılayabilir. Bu haftada kişisel bakımınızı ihmal etmemeli ve dedikodulara kulak asmamalısınız. Spiritüel çalışmalar bu dönemde rahatlamanıza yardımcı olabilir. Birkaç mum ve tütsü yakıp hafif müzik eşliğinde yoga, yeni başlayan haftanın tüm stresini atmanızda size yardımcı olacaktır. Peki bugün sizi neler bekliyor?

KOÇ BURCU ♈

Mali cephede atılan bazı olumlu adımların zengin temettüler getirmesi muhtemeldir. Diyet değişikliğinin sağlık açısından size fayda sağlaması muhtemeldir. Kendinizi sakinleştirmenin bir yolu olarak günlük tutmayı, hareket meditasyonunu ve/veya sanat terapisini düşünün. İhtiyaç duyduğunuz yardım ve destek, yol boyunca her adımda size sağlanacaktır.

BOĞA BURCU ♉

Ulaşmaya çalıştığınız şekil ve fizik, düzenli egzersizlerle büyük ihtimalle gerçeğe dönüşecek. Bu, profesyonel cephede yeni bir şeye başlamak için mükemmel bir zamandır. Emeğinizin tatlı meyveleri, şu anda yaptığınız tüm çalışmaların zamanla meyvesini vereceğini hatırlatıyor. İş yapmaktan korkmayın. Bu nedenle varlıklar, mülkler ve mirasla ilgili konuşmalar da bu hafta gündemde olabilir.

İKİZLER BURCU ♊

Önemli bir şey için para biriktirmeye çalışırken bakış açınızda biraz tutumlu olabilirsiniz. Hasta olanların sağlığının bozulması muhtemeldir ve ekstra bakım gerektirebilir. Birden fazla yönden şanslı olacaksınız. Yapmak istemediğiniz şey: geçmişinize takılıp kalmak ve/veya işinize yaramayan şeylerin yasını tutmak.

YENGEÇ BURCU ♋

Dışarıdan parasal yardım, mali cephenizi güçlü tutacaktır. Profesyonel cephede size emanet edilen bir şey mükemmel bir şekilde yerine getirilecektir. Yaşlı bir akraba aile cephesinde yardım sağlayabilir. Eğer korkularınıza boyun eğiyorsanız aynaya uzun uzun bakmanın zamanı geldi. Kendini dönüştürmenin yolu korkak Yengeçlere göre değildir.

ASLAN BURCU ♌

Değişen yaşam tarzı sağlığınız için faydalı olacaktır. Servetiniz arttıkça finansal cephe güçlü görünüyor. Tam olarak olmanız gereken yerdesiniz ve ilerledikçe yaşam kaliteniz artacaktır. Bugün sizden duraklamanız, nefes almanız ve bir zamanlar uzak bir hayal olan şeyler için şükretmeniz isteniyor. Romantik arzularınızın gerçekleşmesi muhtemeldir.

BAŞAK BURCU ♍

Ailenizle ilgili bir soruna çözüm bulma konusunda çevrenizdekilerin desteğini alacaksınız. Bir yolculuk tatmin edici olmaktan uzak görünüyor. İleriye ve ileriye doğru yürümeye hazırlanırken kendiniz için belirlediğiniz hedefleri yeniden gözden geçirin. Yol boyunca her adımda desteklendiğinizi içsel olarak bilerek ileri ve ileriye yürümenin zamanı geldi.

TERAZİ BURCU ♎

Sosyal cephede büyük bir şey planlamak aklınızda olabilir.Uygun iş arayanların daha fazla yere başvurması gerekiyor. Kendinize bir iyilik yapın, ihtiyaçlarınızı dile getirin ve en derin düşüncelerinizi ifade edin. Bazen başkalarına nasıl sevilmek istediğini söylemen gerekir. Eski bir sevgiliniz sizi arayabilir ama sizinle buzları eritmeyebilir.

AKREP BURCU ♏

Bugün akademik alanda birisi size yardım ediyor. Para size çeşitli kaynaklardan gelecek ve finansal cephenizi güçlendirecek. Belki evren, her zaman kendin için hayal ettiğin hayatı sana vermek için elinden geleni yapıyordur. Bu nedenle, şüpheci kartı oynamayın veya yukarıdaki ilahi güçlerle ilişkinizden şüphe etmeyin. Aşk hayatınızı ihmal etmek ilişkinizi zorlayabilir.

YAY BURCU ♐

Alışveriş sırasında fazla harcama yapılması öngörülüyor ancak bu durum size maddi açıdan zarar vermeyecek. Olumlu bakış açınızı koruduğunuz için iç cephede barış hüküm sürüyor. Enerjinizi topraklamanın bir yolu olarak doğada vakit geçirmeye öncelik vermeniz gerektiğini hatırlatıcınız olarak düşünün. Özgür ruhlu tarafınızdan yararlanmanız şu anda şiddetle tavsiye ediliyor.

OĞLAK BURCU ♑

Bugün, kendinizden şüphe etmeyi kurban ateşine sunarken, geçmiş benliğinizden ilham almaya yönlendiriliyorsunuz. Kendi gücünüze ve potansiyelinize inandığınızda durdurulamazsınız. Akademik alanda bilgisi olan birinden yardım almak, fikrinizi netleştirmenize yardımcı olacaktır. Bazılarınız dışarıda romantik bir akşam geçirmeyi sabırsızlıkla bekleyebilir.

KOVA BURCU ♒

Bazılarınız evde bir parti ya da buluşma düzenlemekte ısrar edebilir. Yolculuğa çıkanları büyük bir heyecan bekliyor. Gün boyunca ilerlerken hatırlamanız gereken şey, duygularınızı kelimelere dökmenin asla kimseyi öldürmediğidir. Duygularınızı kelimelere dökün. Havada romantizm var, ancak sevgilinizi bunun için havaya sokmanız gerekecek.

BALIK BURCU♓

Aile hayatı çok tatmin edici görünüyor ve eşinizi çok daha sevgi dolu ve şefkatli bulacaksınız. Yiyecek söz konusu olduğunda kendi kendinizi kontrol edebilecek ve tatmin edici bir sağlığın tadını çıkarabileceksiniz. Her sonun, içinde yeni bir başlangıcın tohumlarını barındırdığını anlamak, sizi acılardan kurtaracaktır.