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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 31 Ekim Masterchef eleme adayı belli oldu

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  gecenin eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli oldu. Seyirciler ise "MasterChef'te ne oldu, dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları belli oldu mu?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte 31 Ekim Salı günü yayınlanan yeni bölüme dair detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 01:00
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 31 Ekim Masterchef eleme adayı belli oldu

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 31 Ekim Salı akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu.

Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, çeşitli malzemelerden hazırladıkları menüyü jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 31 Ekim Salı günü çeşitli malzemelerle menü yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda gecenin eleme adayları CEMRE ve ALİCAN oldu.

31 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 31 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim DİLARA oldu.

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