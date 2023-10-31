GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 KASIM | Ay boşlukta sallanıyor! Bugün sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 KASIM | Boşlukta salınan Ay, akşamüstü İkizler burcuna geçmesinin ardından biraz bencillik aşılayabilir. Yeni haftada kişisel bakımınızı ihmal etmemeli ve dedikodulara kulak asmamalısınız. Spiritüel çalışmalar bu dönemde rahatlamanıza yardımcı olabilir. Birkaç mum ve tütsü yakıp hafif müzik eşliğinde yoga, yeni başlayan haftanın tüm stresini atmanızda size yardımcı olacaktır. Peki bugün sizi neler bekliyor?

KOÇ BURCU ♈

Ailenizle birlikte şehir dışına çıkmak çok pahalı olduğundan eğlenceyi bozabilir. Hakkında şüphe duyduğunuz birini yakın gözlem altında tutun. Para size hiç beklenmedik bir kaynaktan gelebilir. İnancınız, kafanızın içinde dans eden şeytanlardan daha güçlüdür. Bu nedenle, önümüzdeki hafta, olmanız gereken kişi olduğunuza dair hatırlatmayı da beraberinde getiriyor. Spora başlamayı düşünüyorsanız eyleme geçin.

BOĞA BURCU ♉

İyi planlanmış bir gezi harika vakit geçirmeyi vaat eder. Mülkiyet sorunları dostane bir şekilde çözülür. Sağlığınıza dikkat edin. İyileşecek, şifalanacaksınız. Herkes senden affetmeni, unutmanı ve yoluna devam etmeni istiyor ama bu o kadar basit değil. Neler yaşadığını yalnızca sen biliyorsun ve yaşadıkların geçerli. Geri çekilin ve zamanın büyüsünü göstermesine izin verin.

İKİZLER BURCU ♊

Profesyonel bir rakibinizin entrikalarının kurbanı olabileceğiniz için iş yerinde dikkatli olun. Arkadaşlarınızla doğaçlama bir geziye gönüllü olabilir ve birlikte vakit geçirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Aşkı arıyorsan yakında bulman muhtemel. Ruhunuzun arzu ettiği şekilde görülmenize ve duyulmanıza izin verin

YENGEÇ BURCU ♋

Akademik alanda beklenenden daha fazlasını başarabileceksiniz. Bir mülk anlaşması en karlı olabilir. Arkadaşlarla seyahat etmek eğlenceli olacak. Aşık olduğunuz kişinin bugün sizi davet etmesi muhtemeldir. Dileklerinizin en beklenmedik şekilde yerine getirileceğine güven.

ASLAN BURCU ♌

Gezginler sorunsuz bir yolculuk yaşayacaklar. Akademik alanda başarıya ulaşmak için doğru zihinsel tutumu korumanız gerekecektir. Yeterli kazançların belirtildiği gün, mali açıdan tatmin edici olacaktır. Gerçekten sevdiğiniz birine olan sevginizi ifade etmenin zamanıdır. Şu anda kendini ifade etmenin özgürlüğe giden yol olduğu ortaya çıkacak. Sınırınızı ayarlamaya dikkat edin.

BAŞAK BURCU ♍

İş cephesinde bir şeyler planladığınız gibi gitmeyebilir ve sizi zihinsel olarak strese sokabilir. Bazılarınızın arsa veya apartman dairesi şeklinde mülk edinmesi muhtemeldir. Ev ilaçlarının etkili olması muhtemeldir. Doğru yolda olduğunuzu ve kendinizi geliştirmeye kararlı olduğunuz sürece gelişmeye devam edeceksin.

TERAZİ BURCU ♎

Mali açıdan konuşursak, bu sizin için harika bir zaman. Çabalarınız işe yarayacak, adım atmaktan korkmayın. Kendinize karşı özgün olun. İçinizdeki evcilleştirilmemiş yaratıcı güçlerin sizi etkilemesine izin verin. Meydan okumalardan korkmayın, atağa geçin. Düzenli egzersiz rutininize ara vermenizin faydasını göreceksiniz. Bazılarınız aşk hayatınızı aydınlatmaya çalışabilir.

AKREP BURCU ♏

Akademik olarak iyi performans göstermeye hazırsınız. Sağlık durumu iyi durumda. Finansal cephede iyi haberler beklenebilir. Kapınızın önündeki talip sırası, yaydığınız ilahi ışığın bir kanıtıdır. Birisinin dikkatini çekip fırtınalı bir romantizm başlatmanız muhtemel.

YAY BURCU ♐

Bugün yoğun yollardan kaçınmak en iyisidir. Akademik alanda birisini yakından takip etmek sizin yararınıza olacaktır. Ev için yeni bir görünüm elde etme sürecine dahil olabilirsiniz. En sevdiğiniz şeyleri yaparken para kazanamayacağınız yönündeki kendinizi sınırlayan inancınıza meydan okumanın zamanı geldi. Aşkın kapınızı çalması muhtemeldir, bu yüzden yanıt vermekte hızlı olun

OĞLAK BURCU ♑

Bazıları için iyi ve iyi maaşlı bir işe girmek muhtemeldir. Günlük egzersizler sağlığınız için harikalar yaratmayı vaat ediyor, ancak düzenli olmanız gerekecek. Harcamalarınız kazanmayı başardığınızdan çok daha fazla olacaktır, bu nedenle harcamalarınızı yakından takip edin. Birlikte yaratabileceğiniz şeylerin sonsuz olasılıklarını kendinize açarken, duygularınız ve beklentileriniz hakkında dürüst bir konuşma yapın.

KOVA BURCU ♒

Çıkmak üzere olduğunuz bir yolculuk, sizinle birlikte seyahat eden biri tarafından ilginç hale getirilecektir. Bazıları için yeni bir eve, yeni bir şehre taşınma ihtimali var. Sağlık açısından endişelenecek bir şey yok. Bilinçaltınızın size açıkladığı şeyle yüzleşene kadar olmaz. O halde durun, nefes alın ve iç manzarayı gözlemleyin. Size fısıldadıklarını dinlerken yaralarınıza sevgi ve özenle bakın.

BALIK BURCU♓

Büyükler sizi eskisinden daha sorumlu bulabilir. Bir mülkü elden çıkarmak için iyi bir gün. Bazılarınız kısa süre içinde resmi bir seyahate çıkmak zorunda kalabilir. Kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz ve kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak kişilerle vakit geçirmek ve en özgün benliğiniz olarak ortaya çıkmak istiyorsunuz. Sevdiğiniz insanlara onları ne kadar önemsediğinizi tam olarak bildirin.