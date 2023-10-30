L-Gante açıkladı! Wanda Nara'ya aşık oldu mu?

Arjantinli rapçi L-Gante, ülkesinin televizyonu El Trece kanalına konuk oldu.
Arjantinli rapçi L-Gante, ülkesinin televizyonu El Trece kanalına konuk oldu.
Burada açıklamalarda bulunan ünlü rapçi, Wanda Nara hakkında çıkan iddialara cevap verdi.
"WANDA'YA AŞIK OLDUN MU?"
Wanda Nara ile aşk söylentilerine adı karışan L-Gante konuyla ilgili net ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
"Aşık olmadım. Biraz zor biriyim, aşık olabilirim ama eğer sonuç vermezse çıtam düşer."
"Bazı şeyleri çok düşünüyorum, eğer aptal gibi görüneceksem aşık olmasam iyi olur."