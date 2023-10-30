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L-Gante açıkladı! Wanda Nara'ya aşık oldu mu?

Son dakika spor haberi: Arjantinli rapçi L-Gante ile Wanda Nara arasında çıkan aşk iddiaları büyük bir gündem yarattı. Ülkesinin televizyonunda açıklamalarda bulunan L-Gante, bu iddialar hakkında net ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 16:03
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L-Gante açıkladı! Wanda Nara'ya aşık oldu mu?

Arjantinli rapçi L-Gante, ülkesinin televizyonu El Trece kanalına konuk oldu.

L-Gante açıkladı! Wanda Nara'ya aşık oldu mu?

Burada açıklamalarda bulunan ünlü rapçi, Wanda Nara hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

L-Gante açıkladı! Wanda Nara'ya aşık oldu mu?

"WANDA'YA AŞIK OLDUN MU?"
Wanda Nara ile aşk söylentilerine adı karışan L-Gante konuyla ilgili net ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

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