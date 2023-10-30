GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 EKİM | Ay boşlukta sallanıyor! Bugün sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 EKİM | Boşlukta salınan Ay, akşamüstü İkizler burcuna geçmesinin ardından biraz bencillik aşılayabilir. Yeni haftada kişisel bakımınızı ihmal etmemeli ve dedikodulara kulak asmamalısınız. Spiritüel çalışmalar bu dönemde rahatlamanıza yardımcı olabilir. Birkaç mum ve tütsü yakıp hafif müzik eşliğinde yoga, yeni başlayan haftanın tüm stresini atmanızda size yardımcı olacaktır. Peki bugün sizi neler bekliyor?

KOÇ BURCU ♈

Hayatınızda pozitiflik artacak. Ev içi meselelerle daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız. Keyifli yolculuklar mümkün. Kişisel meselelerinizi ileriye taşıyacaksınız. İstediğiniz başarıya ulaşacaksınız. Bir meclis toplantısına ev sahipliği yapmayı, katılmayı veya manevi en iyi arkadaşınızla bir araya gelmeyi düşünüyorsanız, bu sizin işaretiniz.

BOĞA BURCU ♉

Sürekli iyileştirme zamanıdır. En iyi çabalarınızda hız gelecektir. Yaratıcı konulara dahil olacaksınız. Olumlu iletişim devam edecek. Hedeflerinize odaklanın. Mutluluk ve rahatlık artacaktır. Sevdiklerinizden destek alacaksınız. Kafanızda çok fazla zaman harcadığınızı düşünüyorsanız, bedeninizle ve nefesinizle bağlantı kurmanın zamanı gelmiştir. Yoga matınızı çıkarın veya parkta yürüyüşe çıkın.

İKİZLER BURCU ♊

Önemli görevlere günün erken saatlerinde başlamaya çalışın. Finansal konularda ve yatırımlarda acele etmekten kaçının. Profesyonel çabalarda ilerleyeceksiniz. Sevdiklerinize değerli hediyeler verebilirsiniz. Her şeyi kendi başınıza yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Ancak bu yanlış kontrol duygusu bir tuzaktır. Bu, sizi en yaratıcı hayatınızı yaşamaktan ve kendinizin en parlak ve en cesur versiyonu olarak ortaya çıkmaktan alıkoyan bir tuzak.

YENGEÇ BURCU ♋

İş çabalarınızda kar ve organizasyonel güç kazanacaksınız. Mükemmel teklifler alacaksınız. İtibarınız ve nüfuzunuz artacak. Önemli konular ivme kazanacak. Hedeflerinize odaklanacaksınız. Çalışmalar ve öğretimde artan aktivite olacaktır. Bu, dışarı çıkmanın mevsimi. Bu, karşınıza çıkan sosyal davetlere evet deme ayı ve aslında her balonun gözdesi olduğunuzu hatırlama ayı.

ASLAN BURCU ♌

Kazanımlar artmaya devam edecek. Hazırlık ve cesaretle ilerleyeceksin. Çeşitli alanlarda olağanüstü sonuçlar elde edeceksiniz. İlerleme ve genişleme fırsatları araştırılacaktır. Birden fazla gelir kaynağınız olacak. Performansınız ve iş yönetiminiz beklentiler doğrultusunda olacaktır. Kılıcınızı hassas bir şekilde kullanabilmeniz için büyüdüğünüz yanlarınızı kabul edin.

BAŞAK BURCU ♍

Çeşitli engeller doğal olarak ortadan kalkacaktır. Kaderiniz için fırsatlarda bir artış olacak. Hedeflerinize hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. İstenilen görevler verimli bir şekilde tamamlanacaktır. Kişisel konular ivme kazanacak. Olumluluk yüzdesi yüksek kalacaktır. Tezahür büyüsü sizi çevreliyor.

TERAZİ BURCU ♎

Gerekli görevleri günün erken saatlerinde tamamlamaya çalışın. İşinizde ve işinizde tutarlılığı koruyun. Durumlar zorlayıcı olabilir. Sabırla ilerlemeye devam edin. Disiplini ve bağlılığı benimseyin. Sorunsuz bir şekilde ilerleyeceksiniz. Aşk söz konusu olduğunda imkansıza inanın. Elinizdeki bir talip gerçek duygularını ortaya çıkarabilir, arzuladığınız ve hak ettiğiniz türden bir birlikteliğe yer açabilir.

AKREP BURCU ♏

Herkesle birlikte çalışarak ilerleyeceksin. İyi haberlerle motive olacaksınız. Aceleci kararlar vermekten kaçının. İletişim daha iyi olacak. Kariyeriniz ve işiniz beklediğinizden daha iyi olacak. Kayıp ve acıyı yaşadınız çünkü bunu yapmanız gerekiyordu, çünkü bu, ruhunuzun bu yaşamda büyümeyi seçtiği şeydi. Ama iyi olan şu ki, eski hikayeye tutunmak zorunda değilsiniz. Kurban hikâyesini kafanızda tekrarlamanıza gerek yok.

YAY BURCU ♐

Önemli görevleri ertelemekten kaçının ve yaşlılarla uğraşırken dengeyi koruyun. Beklentilere göre performans göstermeye çalışın. Aldatma riskinden kaçınmak için finansal ilişkilerde dikkatli olun. Aceleci karar vermekten kaçının ve sıkı çalışmaya güvenin. Kim olduğunuzu biliyorsunuz ve diğeriyle birlikte neyi birlikte yaratmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu nedenle, nasıl bir hayat hayal ettiğiniz konusunda onlarla açık ve dürüst bir konuşma yapın.

OĞLAK BURCU ♑

Zaman yönetimi çok önemli olacak. Arkadaşlarınız size güçlü bir destek sağlayacak ve siz de zafere ulaşmak için motive olacaksınız. Önemli hedeflere odaklanın; yarışmalarda ve sınavlarda iyi performans göstereceksiniz. Vahşi doğaya çıkmanın ve hayatın başına gelmesine izin vermenin zamanı geldi. Mutluluğunuzun peşinden gitmenin ve bilinçli olarak ruhunuzun şarkısını uyandıran şeyin peşinden gitmenin zamanıdır. Geriye kalan her şey eninde sonunda yerine oturacaktır.

KOVA BURCU ♒

Hem evde hem de dışarıda dengeyi ve uyumu koruyun. Konforunuza ve rahatlığınıza dikkat edin. Yönetimsel planlar ivme kazanacak. Zahmetsizce ilerleme kaydedeceksiniz. Gelirde artış olacak. Tartışmalardan ve kibirden kaçının. Bencilliği bırakın. Gerçek şu ki, neler yapabileceğini zaten biliyorsun. İç veya dış hiçbir gücün sizi tuhaf ve harika fikirlerinize hayat vermekten ve en iyi yaşamınızı ortaya koymaktan alıkoymasına izin vermeyin

BALIK BURCU♓

Çeşitli konularda hoş sonuçlar elde edeceksiniz. Mali teklifler lehinize olacaktır. İşbirlikçi konularda etkili olacaksınız. Sosyal sorumluluklarınızı iyi bir şekilde yerine getireceksiniz. Akrabalık duygunuz gelişecek, akrabalarınızla bağlarınız güçlenecek. Ya akıntıya karşı yüzmek ya da evrenin ritmine ve akışına teslim olmak. O halde, her şeyin sizin için olduğunu kendinize hatırlatırken kendinizi evrenin ritmine ve akışına teslim edin. Kişilerarası ilişkileriniz söz konusu olduğunda şefkatli davranmak iyi bir fikirdir.