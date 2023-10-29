Haberler Magazin MASTERCHEF KİM ELENDİ? 29 EKİM Masterchef veda eden isim belli oldu mu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 29 EKİM Masterchef veda eden isim belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. 29 Ekim Pazar günü elenen yarışmacının seyircilere duyurulacağı bölüm merakla bekleniyordu. Nefes kesen yarışmada eleme potasında yer alan ve bu hafta yarışmaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'MasterChef All Star'da kim elendi 29 Ekim 2023? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 13:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 29 EKİM Masterchef veda eden isim belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli olacak. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ 29 EKİM?

MasterChef All Star'da 29 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşanacak. Bu hafta MasterChef'e veda eden isim açıklanınca haberimizde yer alacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Pendikspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı: Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
İtalyan ekipleri F.Bahçeli yıldızı izledi!
Beşiktaş'ta Aboubakar şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU!
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (29 Ekim 2023)
Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında, ne zaman başlıyor, bitiyor?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN 2023? | FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! 13:18
Icardi'den 100. yıl paylaşımı! Icardi'den 100. yıl paylaşımı! 13:06
Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor Galatasaray'da bomba gelişme! 2 yıldız takımdan ayrılıyor 12:52
Sivasspor kupa mesaisine başladı! Sivasspor kupa mesaisine başladı! 12:35
Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı 12:28
Pendikspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı Pendikspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:28
Daha Eski
Pendikspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Pendikspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:05
Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! 11:39
Mete Gazoz 'Türkiye Yüyzılı'nın ateşini yaktı Mete Gazoz 'Türkiye Yüyzılı'nın ateşini yaktı 11:34
Zach LaVine'in 51 sayısı yetmedi Zach LaVine'in 51 sayısı yetmedi 11:03
Cem Bölükbaşı Super Formula'nın son yarışında 15. oldu Cem Bölükbaşı Super Formula'nın son yarışında 15. oldu 11:01
Kasımpaşa'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kasımpaşa'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! 10:53