ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 27 EKİM? | Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı?

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 27 EKİM? | Hafta içi her gün yayımlanan ekranların en sevilen yarışma programlarından Yemekteyiz, 27 Ekim Cuma günü hafta finali ile 75 bin TL'yi sahibi ile buluşturacak. Kıyasıya rekabetin yer aldığı programda son günün yarışmacısının da yemeklerini yapmasıyla birlikte puanlama sonucu haftanın birincisi belli olacak. Peki Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 1. KİM OLDU, 75 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi Fatemeh ve Sevda oldu. İki isim 75 bin TL büyük ödülü paylaştılar.