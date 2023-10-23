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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 22 EKİM Masterchef veda eden isim belli oldu

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. 22 Ekim Pazar günü elenen yarışmacının seyircilere duyurulduğu bölüm merakla bekleniyordu, heyecanlı bekleyiş son buldu. Nefes kesen yarışmada eleme potasında yer alan ve bu hafta yarışmaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'MasterChef All Star'da kim elendi 22 Ekim 2023? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 08:10
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 22 EKİM Masterchef veda eden isim belli oldu

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

SON İKİYE ALİCAN VE AZİZE KALDI!

MasterChef All Star'da eleme potasındaki yarışmacılar büyük bir efor sarf etti. Somer şefin imza tabağı olan kadayıflı karidesi yapan yarışmacılardan Tanya en başarılı tabağı hazırlayarak potadan ilk kurtulan isim oldu. Şefin tabağına en yakın ikinci tabağı yapan yarışmacı Cemre oldu. Son ikiye Alican ve Azize kaldı.

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ 22 EKİM?

MasterChef All Star'da elenen yarışmacı Azize oldu.

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