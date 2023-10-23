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HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NE? | Hayat Işığım oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Derek Cianfrance'nin oturduğu Hayat Işığım filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Dram, romantik türündeki 2016 yapımı Hayat Işığım hakkında arama motorlarında araştırılan 'Hayat Işığım filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:10
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HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NE? | Hayat Işığım oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Hayat Işığım filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Derek Cianfrance'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hayat Işığım filminin konusu ne? Hayat Işığım oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Avustralya'nın izbe bir kıyısında deniz feneri bekçiliği yapan ve savaş sonrası bunalımı yaşayan gazi Tom Sherbourne ile Parageuse Kasabası'nda tanıştığı, savaşta kaybettiği iki ağabeyinin yasını tutan karısı Isabel sakin bir hayat sürmektedirler. Çiftin en büyük isteği çocuk sahibi olup aile kurmaktır. Bir gece içinde bir adam cesedi ve bir kız bebeğin bulunduğu gizemli bir sandal kıyıya vurur. İkili çok zor bir kararın eşiğindedir, çocuğun ailesini aramak yerine çocuğu yanlarına alarak yaralarını sarmaya çalışırlar...

Oyuncular

  • Michael Fassbender
  • Alicia Vikander
  • Rachel Weisz
  • Bryan Brown
  • Jack Thompson
  • Emily Barclay Ford
  • Anthony Hayes
  • Caren Pistorius
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