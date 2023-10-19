TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim?

Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon başrollerinde yer aldığı ve Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstlendiği film olan Tehlikeli Yürüyüş filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Tehlikeli Yürüyüş filmi tüm detayları...

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar. Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır. Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendiği film Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından uyarlandı.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCULARI KİM?