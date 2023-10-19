MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 19 Ekim Masterchef eleme adayı belli oldu

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 19 Ekim Perşembe akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu.
19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef All Star'da 19 Ekim Perşembe günü bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı BARBAROS oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 19 Ekim Perşembe günü sakatat lezzetleri yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan gecenin eleme adayları SERGEN ve ALİCAN oldu.