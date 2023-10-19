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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 19 Ekim Masterchef eleme adayı belli oldu

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 19 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 01:01 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 01:20
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 19 Ekim Masterchef eleme adayı belli oldu

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 19 Ekim Perşembe akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu.

19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef All Star'da 19 Ekim Perşembe günü bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı BARBAROS oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 19 Ekim Perşembe günü sakatat lezzetleri yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan gecenin eleme adayları SERGEN ve ALİCAN oldu.

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