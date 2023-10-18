MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 18 Ekim Masterchef eleme adayı belli oldu

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 18 Ekim Çarşamba akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu.
18 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef All Star'da 18 Ekim Çarşamba günü bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı TAHSİN oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 18 Ekim Çarşamba günü Mısır mutfağından yemekler yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan gecenin eleme adayları EREN ve CEMRE oldu.