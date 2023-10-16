GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 EKİM 2023 | 🌞Güneş tutulmasının etkileri sürüyor!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 EKİM 2023 | Halkalı Güneş tutulması tüm burçları etkisi altına almaya devam ediyor. Aşk, iş, dostlar ve aile... Tüm yaşantınız hakkında size geçmiş, şimdi ve geleceğe dair bilgi veren gezegenler, bugün nasıl sıralandı? İşte 17 Ekim Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Bugün finansal konularda yoğun olacaksın. Dikkat etmende fayda var. Akademik cephede daha iyi fırsatlar karşına çıkabilir. Sağlıkta normal dengeli beslenmeye geçmek doğru yönde atılmış bir adım olacak.

BOĞA BURCU

Bugün odağında ikili ilişkiler, evliliğin ve ortaklıkların yer alıyor. Eşinle, partnerinle, kardeşlerinle ya da yakın dostlarınla bir araya gelebilir, haberleşebilirsin. Mali durumun iyileşmeye hazır ve seni bekliyor. Haftaya keyifli başlamak size elinizde.

İKİZLER BURCU

Bugün sorumluluk günü. Sorumlulukların var daha da artabilir. Yeni bir karar, yeni bir evcil hayvan her şey olabilir. Stresli bir gün olabilir. Hırslı davranabilirsin, sakin kalmaya çalış. Sağlığına önem vermende fayda var.

YENGEÇ BURCU

Bugün seyahat, yayıncılık, turizm ve eğitim konuları açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. Yeni eşyalar alabilirsin bu bir mobilya bir çanta ya da elektronik alet alabilirsin. Aradığın şey netlikse doğrudan sorular sor. Kendini savunmasız bırakmak anlamına gelse bile, kaçındığın o konuşmayı yap.

ASLAN BURCU

Bugün sağlık konularında problemlerin olabilir. Senin, ailenin, pasrtnerinin fiziksel veya psikolojik olarak dikkat etmesi gereken bir gün. Akademik açıdan yakınınızdaki biri size iyi rehberlik sağlayacaktır. Dinlemeniz yararınıza olacak. Finansal konularda dikkat etmen gerek.

BAŞAK BURCU

Son birkaç gündür havanın kötü olduğunu hisseden kişiler iyileşme belirtileri gösterecek. İletişiminizi güçlendirin. Aynı zamanda, eğer belli bir kişiyle ilişkinizi yeniden canlandırıyorsanız, etkileşim kurallarını gözden geçirin. İşyerinizdeki faaliyetleri arttırın.

TERAZİ BURCU

Gizli görüşmeler yapabilirsin bu bir kadın olabilir. Aldığın enerjiyi sakla. İş görüşmeleri yapabilir yeni kararlar verebilirsin. Bir arkadaşınızın veya ortağınızın yardımı bugün kişisel bir çalışmanızı tamamlamanıza yardımcı olacak.

AKREP BURCU

Gündeminde yeni kararlar almak var. Büyüklerinden tavsiyeler alabilirsin. Seyahat ya da sağlık konuları ile ilgili bazı streslerin olabilir, üzerinde baskı hissedebilirsin ama korkma halledeceksin. 'Hayır' ya da 'evet' demekten çekinme. Hissetiklerini o an ertelemeden söyle.

YAY BURCU

Gördüğün yoğun rüyalar kafanın meşgul olmasına sebep olabilir. Bu rüyalar haberci değiller. Yeni kararlar almaya adımlar atmaya devam edebilirsin. İyi bir hazırlık, akademik cephedeki zorlu rekabette büyük fark yaratacaktır.

OĞLAK BURCU

Bugün yakın çevrendeki arkadaşlarınla görüşebilir ve yeni haberler alabilirsin. Gizli saklı ilişkilere çekilebilir veya ilişkilerinle alakalı kendi içinde yüzleşmeler yaşayabilirsin. Vereceğin kararlarda iki kere düşünmelisin. İş konusunda biraz yoğun olabilirsin.

KOVA BURCU

Bugün odağında işin, kariyerin, sorumlulukların ve görünürlüğün yer alıyor. Sağlık sorunlarının ciddiye alınması gerekir, o yüzden bu noktada oyalanma. Kendinmizden şüphe etmemeniz gerken bir dönemdesiniz.

BALIK BURCU

Bugün biraz gergin bir gün olabilir. Finansal bir sorun seni zihinsel olarak rahatsız edebilir. Bugün yakın biriyle vakit geçirmek ve düşüncelerinizi paylaşmanız işaret ediliyor. Davet edilen yerlere gitmeye çalışın, reddetmeyin.