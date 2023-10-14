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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? İşte 14 Ekim Masterchef son eleme adayı

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından son eleme adayı merak edenler yoğun olarak MasteChef eleme adayı belli mi?, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 14 Ekim MasterChef son eleme adayı yarışmacısı. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 00:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 01:01
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? İşte 14 Ekim Masterchef son eleme adayı

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 14 Ekim Cumartesi akşamı yayımlanacak bölümde belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan devam ederken haftanın son eleme adayı Tolga oldu.

İşte bu hafta Mastercheff'te eleme adayları...

Kıvanç, Metin, Esra, Tahsin, Sergen, Kerem, Tolga isimleri elenmemek için yarışacak.

MASTERCHEF TOLGA ŞENER NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef 2023'de yer alan Tolga Şener, 32 yaşındadır. Doğma büyüme de Ankaralı'dır. Yarışmaya da Ankara'dan katılan Şener, aşçı olarak çalışıyor. Astronomi mezunu yarışmacı, gastronomiye yöneldiğini dile getiriyor.

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