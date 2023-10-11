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JURRASIC GALAKSİ (Jurrasic Galaxy) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jurrasic Galaksi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda James Kondelik ve Jon Kondelik'in oturduğu ve başrollerini Ryan Budds Doug, Burch Eric ve Paul Erickson'un paylaştığı Jurrasic Galaksi filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Gerilim türündeki 2018 yapımı Jurrasic Galaksi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Jurrasic Galaksi filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:10
JURRASIC GALAKSİ (Jurrasic Galaxy) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jurrasic Galaksi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Jurrasic Galaksi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini James Kondelik ve Jon Kondelik'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jurrasic Galaksi filminin konusu ne? Jurrasic Galaksi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JURRASIC GALAKSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bilim insanları, uzayda henüz bilinmeyen bir gezegene iniş yaparlar ve gezegende oldukça tehlikeli bir yaşamla karşılaşırlar. Hayatta kalabilmek için dev dinazorları alt etmeleri gerekmektedir. Çok aç olan bu dinozorlar tarafından fark edilen bilim insanları, kaçmaya ve uzay gemisine ulaşmaya çalışırlar. Tek istekleri ise bu gezegenden canlı kurtulmaktır.

JURRASIC GALAKSİ OYUNCULARI KİM?

  • Tamara Stayer
  • Eric Paul Erickson
  • Madison West
  • Doug Burch
  • Frankie Ray
  • Jonathan Nation
  • Ryan Budds
  • James Ferrero
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