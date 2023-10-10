Haberler Magazin ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (10 Ekim 2023)

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (10 Ekim 2023)

Ümraniye'de 10 Ekim Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Ümraniye su kesintisi olan mahalleleri ve 10 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 17:31 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 17:31
ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (10 Ekim 2023)

10 EKİM 2023 ÜMRANİYESU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Ümraniye'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 10 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Ümraniye 10 Ekim Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ÜMRANİYE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: CEMİL MERİÇ MAH, IHLAMURKUYU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 10/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 10/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: G.Saraylı yıldıza dev talip! Kimse beklemiyordu...
Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i kabul ediyor
Kırşehirspor kupada turladı!
PFDK'dan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a ceza!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 EKİM 2023
Hayatımın Neşesi 14. BÖLÜM İZLE
Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi!
AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle
DUL VE YETİMLER 5000 TL ALACAK MI? | Emekli promosyonu dul ve yetim aylığı alana verilecek mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"2032'de tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız" "2032'de tüm dünyaya güzel futbol izletmeye hazırız" 16:30
Ajax Tadic olmadan ritim tutturamadı! Ajax Tadic olmadan ritim tutturamadı! 16:25
Beşiktaş - Prometei basketbol maçı ne zaman? Beşiktaş - Prometei basketbol maçı ne zaman? 16:20
PFDK'dan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a ceza! PFDK'dan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a ceza! 15:20
Nijerya'da gündem Osayi Samuel! Nijerya'da gündem Osayi Samuel! 15:25
Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor | CANLI Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor | CANLI 15:40
Daha Eski
Flamengo'da Tite dönemi Flamengo'da Tite dönemi 15:53
Kırşehirspor kupada turladı! Kırşehirspor kupada turladı! 15:55
Büyük umutlarla gelmişti! Belçika'ya transfer oldu Büyük umutlarla gelmişti! Belçika'ya transfer oldu 16:12
EURO 2032 için karar açıklandı! Türkiye ve İtalya... EURO 2032 için karar açıklandı! Türkiye ve İtalya... 13:07
Milli voleybolcu Melissa Vargas Malatya'da Milli voleybolcu Melissa Vargas Malatya'da 13:27
Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız... Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız... 14:17