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HIÇKIRIK (Hichki) KONUSU NEDİR? | Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Gerçek hikayeden alıntı mı?

Yönetmen koltuğunda Siddharth Malhotra'nın oturduğu 2018 yapımı Hint filmi Hıçkırık, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Başrolünde Rani Mukherjee'nin yer aldığı film hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Hıçkırık filmi konusu nedir? Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Gerçek hikayeden alıntı mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 15:40
HIÇKIRIK (Hichki) KONUSU NEDİR? | Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Gerçek hikayeden alıntı mı?

HIÇKIRIK (Hichki) KONUSU NEDİR? | 2018 yapımı Hint filmi olan Hıçkırık, televizyon ekranlarında gösterilmesiyle birlikte seyircilerinden tam puan aldı. Başrollerini Rani Mukherjee ve Supriya Pilgaonkar'ın paylaştığı sevilen film hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Hıçkırık filmi konusu, oyuncuları gerçek hikayeden alıntı mı?' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Rani Mukerji
  • Supriya Pilgaonkar
  • Harsh Mayar
  • Jannat Zubair Rahmani
  • Shivkumar Subramaniam
  • Sachin Pilgaonkar
  • Asif Basra
  • Rohit Suresh Saraf
  • Neeraj Kabi
  • Ivan Sylvester Rodrigues
  • Hussain Dalal
  • Naisha Khanna

HIÇKIRIK FİLMİ GERÇEK HİKAYEDEN ALINTI MI?

Hıçkırık filminin Brad Cohen'in gerçek hayat hikayesi olan 'Sınıfın Önünde' filminden uyarlama olduğu bilinmektedir.

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