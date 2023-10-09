HIÇKIRIK (Hichki) KONUSU NEDİR? | Hıçkırık filmi oyuncuları kim? Gerçek hikayeden alıntı mı?

HIÇKIRIK (Hichki) KONUSU NEDİR? | 2018 yapımı Hint filmi olan Hıçkırık, televizyon ekranlarında gösterilmesiyle birlikte seyircilerinden tam puan aldı. Başrollerini Rani Mukherjee ve Supriya Pilgaonkar'ın paylaştığı sevilen film hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Hıçkırık filmi konusu, oyuncuları gerçek hikayeden alıntı mı?' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Rani Mukerji

Supriya Pilgaonkar

Harsh Mayar

Jannat Zubair Rahmani

Shivkumar Subramaniam

Sachin Pilgaonkar

Asif Basra

Rohit Suresh Saraf

Neeraj Kabi

Ivan Sylvester Rodrigues

Hussain Dalal

Naisha Khanna

HIÇKIRIK FİLMİ GERÇEK HİKAYEDEN ALINTI MI?

Hıçkırık filminin Brad Cohen'in gerçek hayat hikayesi olan 'Sınıfın Önünde' filminden uyarlama olduğu bilinmektedir.