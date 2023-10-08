ÇELİK YUMRUKLAR (REAL STEEL) FİLMİNİN KONUSU NE? Çelik Yumruklar oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Çelik Yumruklar filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Shawn Levy'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Çelik Yumruklar filminin konusu ne? Çelik Yumruklar oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın gelecekte, boks sporunun teknolojik bir hâl aldığı bir ortamda geçen cesur, gerilim ve aksiyon dolu "Çelik Yumruklar" filminde Hugh Jackman, 2,5 metre boyunda 900 kiloluk robotların ringlere çıkmasıyla unvan kazanma şansını kaybeden tükenmiş dövüşçü Charlie Kenton'ı canlandırıyor. Artık küçük çaplı bir organizatör olan Charlie, bir yer altı boks ringinden diğerine geçmek için hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak iki yakasını bir araya getirmektedir.

Charlie dibe vurunca, istemeden de olsa kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max'le (Dakota Goyo) şampiyonada yarışacak bir yarışmacı yapıp eğitmek için birlik olur. Hiçbir kısıtlama olmayan bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, geri dönmek için son bir şans daha elde ederler. "Çelik Yumruklar", teknolojik bir hâl alan robot boksu sporuna kusursuz bir yarışmacı yapıp yetiştirmek için kendisinden ayrı yaşayan olan oğlu Max'le (Dakota Goyo) ile birlik olan ve bütün engellere rağmen, geri dönmek için son bir şans daha elde eden eski bir boksörün (Hugh Jackman) konu edildi bir aksiyon dram filmidir.

ÇELİK YUMRUKLAR OYUNCULARI KİM?

Hugh Jackman

Dakota Goyo

Evangeline Lilly

John Gatins

Anthony Mackie

Olga Fonda

Kevin Durand

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çelik Yumruklar filminin yapım yılı 2011'dir.