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GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta'nın 6 Ekim Cuma günü yayımalanan hafta finalinde. Gelinlerin pişirdiği, kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kazanan isim merak ediliyor. Günün 1.'sinin çeyrek altın alacağı, haftanın 1.'sinin ise 10 altın bileziğin sahibi olduğu Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta 6 Ekim kim elendi? Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 16:11 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 16:31
GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1230. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Yeşim Öksüz çeyrek altın kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Özlem Güler 10 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM KİM ELENDİ?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alan Gizem Başateş elendi.

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