GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1230. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan gelin altın bileziğin sahibi olacak. Bölüm sonunda altın bilezikleri kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM KİM ELENDİ?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda haberimiz güncellenecektir.