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GELİN TATLISI TARİFİ | Gelin Tatlısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Gelin Pastası olarak da bilinen çay sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ''Gelin Tatlısı'' son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Tatlı ihtiyacını fazlasıyla karşılayan gelin tatlısını yapmak isteyenler için gelin tatlısı nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte gelin tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 18:01
GELİN TATLISI TARİFİ | Gelin Tatlısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

GELİN TATLISI TARİFİ | Çay saatlerinin vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan gelin tatlısı büyük küçük herkesi lezzetiyle büyülüyor. Hamur ve muhallebinin birleşmesiyle ortaya çıkan bu lezzet herkesin hoşuna gidiyor. Peki Gelin tatlısı nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

GELİN TATLISI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

Hamuru İçin;

  • 4 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Muhallebisi İçin;

  • 1 litre süt
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilya
  • 1 kutu krema

Keki ıslatmak için

  • 2-2. 5 su bardağı soğuk süt
  • 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker

Yapılışı:

  • Kek malzemelerini çırpıp yağlanmış büyük kare borcama dökün ve 180 derecede pişirin.
  • Kek pişerken krema hariç tüm malzemeleri tencereye koyup muhallebi kıvamında pişirin.
  • Ocağı kapatıp 5 dk bekleyin ve kremayı ekleyip soğuyana kadar çırpın.
  • Kek fırından çıkıp soğurken 2-2. 5 bardak soğuk süt içinde şekeri eriyinceye kadar karıştırın.
  • Soğuyan keki bununla ıslatın.
  • Ardından muhallebiyi üzerine döküp bol hindistan ceviziyle süsleyin.
  • Tatlıyı 1 gece buzdolabında dinlendirin.

AFİYET OLSUN

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