Haberler Magazin 6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ? - 6 Ekim resmi tatil mi? İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi?

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ? - 6 Ekim resmi tatil mi? İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi?

6 Ekim 1923'te Türk ordusunun İstanbul'a girmesiyle şehir işgalden kurtulmuştur. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılında resmi tatil olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? 6 Ekim'de bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 11:01
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ? - 6 Ekim resmi tatil mi? İlkokul, ortaokul, liseler tatil mi?

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ? - 6 Ekim 1923 yılında Şükrü Naili Paşa komutasındaki ordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. Her yıl 6 Ekim böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak kutlanmaya başlandı. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılında resmi tatil olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından arama motorlarında 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim'de bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim Cuma günü resmi tatil değildir.

6 EKİM 'DE BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, DEVLET KURUMLARI VE RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?

6 Ekim Cuma günü resmi tatil olmaması nedeniyle bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler hizmet verecek.

6 EKİM'İN ÖNEMİ

Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması ile savaştan çekilmesiyle 13 Kasım 1918'de İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgale uğramıştır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı'nın ardından 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, İtilaf Devletleri 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak İstanbul'u terk etmiştir. 6 Ekim 1923'te Türk ordusunun İstanbul'a girmesiyle şehrin işgali resmen sona ermiştir.

DİĞER
Demet Şener'den yıllar sonra bomba Demet Akalın itirafı! "Olaylar anlatıldığı gibi değil"
Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? Çok konuşulacak bomba kulis bilgisi: O senaryo gerçekleşirse B planı devreye girecek
Tarihi anlar! Dursun Özbek'i ayakta alkışladılar
İngilizler G.Saraylı yıldıza hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (5 Ekim 2023)
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (5 Ekim 2023)
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI 2023 | İstanbul'un Kurtuluşu mesajları resimli Facebook, Whatsapp, Instagram
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi duası, Ayetel kürsi anlamı
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anlaşma tamam! İşte yeni maaşı Anlaşma tamam! İşte yeni maaşı 10:39
Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman? 10:24
G.Saray'dan F.Bahçe'ye devre arası çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye devre arası çalımı! 10:22
Tarihi anlar! Dursun Özbek'i ayakta alkışladılar Tarihi anlar! Dursun Özbek'i ayakta alkışladılar 10:16
Kanarya'ya müjde! Yıldız isimle ilgilenmiyorlar Kanarya'ya müjde! Yıldız isimle ilgilenmiyorlar 09:47
F.Bahçe Spartak Trnava deplasmanında! F.Bahçe Spartak Trnava deplasmanında! 09:36
Daha Eski
İngilizler G.Saraylı yıldıza hayran kaldı! İngilizler G.Saraylı yıldıza hayran kaldı! 09:21
Süper Lig’de Bashiru rüzgarı Süper Lig’de Bashiru rüzgarı 01:47
Hedef Avrupa Hedef Avrupa 01:45
Hırvatistan biletleri satışta Hırvatistan biletleri satışta 01:43
Bitirim ikili gol peşinde Bitirim ikili gol peşinde 01:38
İsviçre takımıyla 2. randevu İsviçre takımıyla 2. randevu 01:36