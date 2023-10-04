MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan yemekleri tadan jüri şefler haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı belirledi. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacak. MasterChef'in bir önceki bölümünde, 1. dokunulmazlık oyununun galibi MAVİ TAKIM oldu. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Azize olmuştu.

Masterchef'te takım oyununu mavi takım kazandı. Masterchef'te haftanın 3. ve 4.eleme adayı kırmızı takımdan belirlendi.

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım oynadı: Dokunulmazlık oyununu kazanan Azize oldu. Azize 3.eleme adayı olarak Kerem'i söyledi.

Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı Hasan oldu. Dokunulmazlığı kazanan Azize, eleme adayı olarak potaya Hasan'ı gönderdi. İkinci eleme adayı ise Cemre oldu. Haftanın 3.eleme adayı Kerem ve 4.eleme adayı ise Tanya oldu.

Yani MasterChef All Star'da gecenin eleme adayları Kerem ve Tanya oldu.