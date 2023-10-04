MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 4 Ekim eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan yemekleri tadan jüri şefler haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı belirleyecek.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacak. MasterChef'in bir önceki bölümünde, 1. dokunulmazlık oyununun galibi MAVİ TAKIM oldu. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim AZİZE olmuştu.