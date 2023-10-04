Haberler Magazin MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 4 Ekim eleme adayları belli oldu mu?

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 4 Ekim eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:56
MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 4 Ekim eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan yemekleri tadan jüri şefler haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı belirleyecek.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacak. MasterChef'in bir önceki bölümünde, 1. dokunulmazlık oyununun galibi MAVİ TAKIM oldu. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim AZİZE olmuştu.

DİĞER
SON DAKİKA! Ünlü oyuncunun 28 aylık oğlu hayatını kaybetti! Engin Yüksel'in evlat acısı...
Eylülde 22 milyar 670 milyon dolar ile ihracat rekoru kırıldı!
Aslan Old Trafford'da kükredi!
G.Saray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GELİNİM MUTFAKTA 4 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
MasterChef eleme adayları belli oldu! (3 Ekim)
Hatay depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
KYK BURS BAŞVURU NE ZAMAN 2023? | GSB KYK burs, kredi başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor?
4 Ekim hayvanları koruma günü sözleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
THY EuroLeague'de heyecan başlıyor! THY EuroLeague'de heyecan başlıyor! 11:21
G.Saray ManU'yu devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam G.Saray ManU'yu devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam 11:09
UEFA Avrupa Ligi'nde 2.hafta heyecanı UEFA Avrupa Ligi'nde 2.hafta heyecanı 11:02
İşte G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte G.Saray'ın yeni gözdesi! 10:45
İşte Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni! İşte Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni! 10:41
Antalyaspor evinde namağlup Antalyaspor evinde namağlup 10:27
Daha Eski
İşte ülke puanındaki güncel sıralama İşte ülke puanındaki güncel sıralama 10:19
"Düşler tiyatrosu kabuslar evine dönüştü" "Düşler tiyatrosu kabuslar evine dönüştü" 09:53
Hul City 8 maç sonra mağlup Hul City 8 maç sonra mağlup 09:16
Başkan açıkladı! F.Bahçe'de Tadic endişesi Başkan açıkladı! F.Bahçe'de Tadic endişesi 09:11
JAPONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI JAPONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI 08:59
Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi 08:42