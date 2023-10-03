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MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 3 Ekim eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 02:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 02:31
MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 3 Ekim eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan yemekleri tadan jüri şefler haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı belirledi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 1. dokunulmazlık oyununun galibi MAVİ TAKIM oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim AZİZE oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan ismin ardından gecenin eleme adayları HASAN ve CEMRE oldu.

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