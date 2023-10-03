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GELİNİM MUTFAKTA 3 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 3 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 15:41 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 15:45
GELİNİM MUTFAKTA 3 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1226. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 3 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.

DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2 Ekim Pazartesi günü en yüksek puanı toplayan gelin Tuğba oldu ve çeyrek altını kazandı.

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