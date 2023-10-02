Haberler Magazin MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya bir rekabet içine girecek. 2 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak bölümde şefler, yarışmacılardan tantuni yapmalarını isteyecek. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:00
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 2 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi tantuniyi yapmaya çalışacak. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli olacak. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Son dakika: Ankara'da bombalı saldırı girişimi! İçişleri Bakanlığı PKK'lı teröristin kimliğini açıkladı: Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz
Cimbom'un planı belli oldu! İşte Buruk'un 11'i
İşte Buruk'un Devler Ligi planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef kim elendi?
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 EKİM 2023
EKİM AYI SÖZLERİ 2023 | 🍂SONBAHAR Ekim ayı resimli mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da şok gelişme! Hakim Ziyech... G.Saray'da şok gelişme! Hakim Ziyech... 13:49
F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler 12:58
Torino - Hellas Verona maçı ne zaman? Torino - Hellas Verona maçı ne zaman? 12:35
Torino - Hellas Verona maçı ne zaman? Torino - Hellas Verona maçı ne zaman? 12:31
Sassuolo - Monza maçı ne zaman? Sassuolo - Monza maçı ne zaman? 12:27
Mert Matic'ten ABD maçı yorumu! Mert Matic'ten ABD maçı yorumu! 12:15
Daha Eski
Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman? Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman? 12:08
Fulham - Chelsea maçı ne zaman? Fulham - Chelsea maçı ne zaman? 12:00
Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta... Torreira'ya sürpriz talip! Ocakta... 11:43
Trabzonspor'da golcü değişimi işe yaradı Trabzonspor'da golcü değişimi işe yaradı 11:23
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM... ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM... 11:23
Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman? Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman? 11:18