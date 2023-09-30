Masterchef eleme adayı kim oldu? 30 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kritik dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan iki kişi eleme potasına gidecek.
Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak ve yarışmayı kazanan isim eleme adayını belirleyecek.
Sonrasında yapılan takım oylamasıyla bir eleme adayı daha netlik kazanacak.
Eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacıların belli olmasının ardından haberimizde yer alacak.