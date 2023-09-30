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Masterchef eleme adayı kim oldu? 30 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 22:15 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 22:31
Masterchef eleme adayı kim oldu? 30 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kritik dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan iki kişi eleme potasına gidecek.

Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak ve yarışmayı kazanan isim eleme adayını belirleyecek.

Sonrasında yapılan takım oylamasıyla bir eleme adayı daha netlik kazanacak.

Eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacıların belli olmasının ardından haberimizde yer alacak.

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