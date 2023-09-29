MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI 29 EYLÜL? - Masterchef 100 bin TL ödülü kim aldı?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli oldu. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Masterchef ödül oyununda en kazanan 100 bin TL ödülün sahibi oldu. Ödül yarışının ilk etabından takımlar peynirlerden yemekler hazırladılar. Peki Masterchef'te ödülü kim kazandı? 29 Eylül Masterchef'te 100 bin TL ödülü kim aldı?

MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM ALDI?

Masterchef'te ödülün sahibi henüz belli olmadı. Yarışmanın sonunda 100 bin TL ödülü kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.