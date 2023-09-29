GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1224. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Tuğba çeyrek altın kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?
Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Tuğba 10 altın bileziğin sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL KİM ELENDİ?
Haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alan Melike elendi.