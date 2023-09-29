Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta'nın 29 Eylül Cuma günü yayımalanan hafta finalinde. Gelinlerin pişirdiği, kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kazanan isim merak ediliyor. Günün 1.'sinin çeyrek altın alacağı, haftanın 1.'sinin ise 10 altın bileziğin sahibi olacağı Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta 29 Eylül kim elendi? Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 15:48
GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1224. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Tuğba çeyrek altın kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Tuğba 10 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL KİM ELENDİ?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alan Melike elendi.

DİĞER
Szymanski için çarpıcı yorum! "Türkiye'ye gelmiş en kaliteli futbolcu değil ama..." FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR YAZAR YORUMLARI
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te yerel seçim mesajı: Fetret devri yaşayan şehirlerimizi tekrar hizmetle buluşturacağız
G.Saray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI 29 EYLÜL? - Masterchef 100 bin TL ödülü kim aldı?
ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 29 EYLÜL? | Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı?
DGS EK TERCİHLER BAŞLADI | İşte DGS EK TERCİH EKRANI | ÖSYM DGS boş kontenjanlar
TUZLA SU KESİNTİSİ - Tuzla'da sular ne zaman gelecek? (29 Eylül 2023)
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ - Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (29 Eylül 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı F.Bahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı 15:40
ManU'ya G.Saray maçı öncesi bir şok daha! ManU'ya G.Saray maçı öncesi bir şok daha! 15:35
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kuraları çekildi Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kuraları çekildi 14:32
G.Saray maçı öncesi flaş Antony gelişmesi! G.Saray maçı öncesi flaş Antony gelişmesi! 14:15
Eyüpspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Eyüpspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 13:51
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta? 13:38
Daha Eski
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 13:10
Fransız futbolcudan intihar girişimi! Fransız futbolcudan intihar girişimi! 12:59
G.Saray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı G.Saray'da Nelsson çıkmazı! Görüşmeler tıkandı 12:32
Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 12:25
Sinan Bolat'tan Altay Bayındır yorumu! Sinan Bolat'tan Altay Bayındır yorumu! 12:08
Arao Yunanistan'da adından söz ettirdi! Arao Yunanistan'da adından söz ettirdi! 11:41