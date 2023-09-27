Haberler Magazin MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 27 Eylül eleme adayları belli oldu mu?

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 27 Eylül eleme adayları belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Keyifli yarışmada son olarak mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 19:10
MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 27 Eylül eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan Kore mutfağı yemeklerinden tadan jüri şefler haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı belirleyecek.

MASTECHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Kazanan açıklandığında haberimizde yer alacak?

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Dokunulmazlığı kazanan ismin ardından belirlenecek olan eleme adayları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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