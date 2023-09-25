Haberler Magazin SAFİR OYUNCULARI | Safir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Safir dizisi gerçek hayat hikayesi mi?

SAFİR OYUNCULARI | Safir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Safir dizisi gerçek hayat hikayesi mi?

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Safir, ilk fragmanıyla adeta büyüledi. Bir anne ile kızının dramatik hayat hikayesini ele alan dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alırken dizinin hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci’ye ait. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Safir ile ilgili arama motorlarında 'Safir oyuncu kadrosu, Safir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Safir dizisi gerçek hayat hikayesi mi?' sorgualamaları yapılıypr. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 13:32 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 14:21
SAFİR OYUNCULARI | Safir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Safir dizisi gerçek hayat hikayesi mi?

SAFİR OYUNCU KADROSU | 4 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Safir dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', Kapadokya'da işlenecek. Peki Safir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Safir dizisi gerçek hayat hikayesi mi? İşte detaylar...

SAFİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çocukluktan beri herkesten gizli büyük bir aşk yaşayan Yaman ve Feraye'nin kavuşmalarına çok az bir zaman kalmıştır. Ailenin büyük oğlu Ateş'in eve dönüşü ve tüm Gülsoy ailesinin bir araya gelişiyle Yaman, Feraye ile aşklarını herkese duyurmaya karar verir. Ancak arka arkaya gelen beklenmedik olaylar yeni çıkmazlarla bütün yolları kapatacak ve acı tecrübelerle anlayacaklardır ki "Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır!"…

SAFİR OYUNCULARI KİM?

  • İlhan Şen
  • Özge Yağız
  • Burak Berkay Akgül
  • İpek Tuzcuoğlu
  • Erkan Bektaş
  • Müfit Kayacan
  • Nur Yazar
  • Can Bartu Arslan
  • Gizem Sevim
  • Münir Can Cindoruk
  • Serdar Bordanacı
  • Sevda Baş
  • Selin Işık
  • Efe Taşdelen
  • Serkan Taştemur
  • Can Remzi Ergen

SAFİR DİZİSİ GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

Safir dizisinin gerçek hayat hikayesinden uyarlama olup olmadığı bilinmemektedir. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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