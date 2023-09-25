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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya bir rekabet içine girdi. 25 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak bölümde şefler, yarışmacılardan lahmacun yapmalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 22:00
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 25 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi lahmacunu yapmaya çalışacak. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli olacak. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan henüz belli olmadı. Kaptanlık oyununu kazanan isim açıklanınca heberimizde yer alacak.

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