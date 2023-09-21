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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? İşte 21 Eylül eleme adayları

MasterChef All Star'da haftanın üçüncü takım oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Mavi ve kırmızı takımlar, en iyi yemekleri yapmak için tezgah başına geçti. Yapılan yarışmanın ardından iki eleme adayı daha belirlendi. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 00:41
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? İşte 21 Eylül eleme adayları

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Haftanın üçüncü takım oyunu kıran kırana rekabet içinde geçti. Nefes kesen yarış sonunda kazanan kırmızı takım olurken, mavi takımdan iki kişi eleme potasına gitti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununda kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı. En iyi yemeği yapan Kıvanç bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan Kerem ve Dilara olmuştu. İkinci günde ise Barboros ve Sefa eleme adayı olarak belirlendi. Üçüncü hafta sonunda ise eleme adayları mavi takımdan Sergen ve Azize oldu.

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