MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? İşte 20 Eylül eleme adayları

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Haftanın ikinci takım oyunu kıran kırana rekabet içinde geçti. Nefes kesen yarış sonunda kazanan mavi takım olurken, kırmızı takımdan iki kişi daha eleme potasına gitti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununda kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı. En iyi yemeği yapan Tolga bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan Kerem ve Dilara olmuştu. İkinci günde ise Barboros ve Sefa eleme adayı olarak belirlendi.