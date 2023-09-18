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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 17 Eylül MasterChef All Star elenen isim belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. İzleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 09:10
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 17 Eylül MasterChef All Star elenen isim belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. İzleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da programa veda edecek isim belli oldu.

Heyecan dolu yarışmada eleme potasına son olarak Sefa ile Gamze kaldı.

Şeflerden daha az beğeni alan tabak, Gamze'nin tabağı oldu. Böylece GAMZE yarışmaya veda eden isim oldu.

MASTERCHEF ALL STAR GAMZE KİMDİR?

Programın iddialı yarışmacılarından biri olan MasterChef Gamze, evli ve beş çocuk sahibi. Gamze Tosun, 34 yaşında.

Programa İstanbuldan katılan yarışmacı Yemek yapmayı çok sevdiğini ve meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını belirtti. Aynı zamanda MasterChef Gamze, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi lisans bölümünde okuyor.

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