MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? Masterchef All Star 16 Eylül dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 2023 All Star tüm heyecanıyle devam ediyor. Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te 15 Eylül'de ne oldu? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun ilk etabında en başarılı yarışmacılar Aziza, Kıvan ve Tahsin oldu.

İkinci etapta en başarılı tabağı yapan isim Batuhan olurken Barış ikinci, Tanya üçüncü, Hasan dördüncü, Alican beşinci, Tolga altıncı, Kerem yedinci olarak yeni haftaya adını yazdırdı.

Eleme adayı mücadelesinde Sefa ve Esra son ikiye kaldı ve MasterChef'te son eleme adayı SEFA oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Barbaros, Eda, Gamze, Dilara, Sergen, Ayaz, Sefa