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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? Masterchef All Star 16 Eylül dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Heyecan dolu programda son olarak haftanın son eleme adayı belli oldu! Fenomen yarışma programı MasterChef All Star 2023 sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 16 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan 90. bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Finale kalmak için büyük çaba harcayan yarışmacılar eleme potasına gitmemek için istenilen tabağı en iyi şekilde sunmaya çalıştı. Dokunulmazlık oyununda Elon Musk’ın özel şefi Akira Back konuk oldu. Peki, 16 Eylül MasterChef son eleme adayı kim oldu? Cumartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 02:10 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 02:10
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? Masterchef All Star 16 Eylül dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 2023 All Star tüm heyecanıyle devam ediyor. Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te 15 Eylül'de ne oldu? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun ilk etabında en başarılı yarışmacılar Aziza, Kıvan ve Tahsin oldu.

İkinci etapta en başarılı tabağı yapan isim Batuhan olurken Barış ikinci, Tanya üçüncü, Hasan dördüncü, Alican beşinci, Tolga altıncı, Kerem yedinci olarak yeni haftaya adını yazdırdı.

Eleme adayı mücadelesinde Sefa ve Esra son ikiye kaldı ve MasterChef'te son eleme adayı SEFA oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Barbaros, Eda, Gamze, Dilara, Sergen, Ayaz, Sefa

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